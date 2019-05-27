رابتورز يدخل تاريخ دوري السلة الأمريكي

المصدر: نيويورك - وكالات

دخل تورونتو رابتورز تاريخ دوري السلة الأمريكي بعد أن انتفض مجددا وفاز 100-94 على ميلووكي باكس في نهائي القسم الشرقي ليصعد لأول مرة إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكي أول من أمس.

وتألق كواي ليونارد وأحرز 27 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة ليفوز رابتورز 4-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. وسيبدأ رابتورز سلسلة الدور النهائي في تورونتو مساء يوم الخميس أمام غولدن ستيت وريورز حامل اللقب.

وساهم باسكال سياكام أيضا في الانتصار بعدما أحرز 18 نقطة وأضاف زميله كايل لوري 17 نقطة كما سجل فريد فان فليت 14 نقطة. وتصدر يانيس أنتيتوكومبو مسجلي النقاط في باكس برصيد 21 نقطة .