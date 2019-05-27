الإنسان والروبوت.. تحدي العقول لإيجاد الحلول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت منطقة 2071، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، تحدي الإنسان للروبوت، بالتعاون مع نادي دبي للشطرنج والثقافة، وشركة «ليدر سبورت». ويهدف تحدي الإنسان للروبوتات، إلى التعريف بالذكاء الاصطناعي والروبوتات وقدرتها على إنجاز المهام، ودورها المستقبلي في إيجاد حلول لمختلف التحديات، ونشر المعرفة بين أفراد المجتمع، بالدور المحوري للروبوتات في تمكين المجتمعات.

وشارك في تحدي لعبة الشطرنج، الأستاذ الدولي في الشطرنج، عمر نعمان آل علي، والأستاذ الدولي في الشطرنج، إبراهيم سلطان، والمدرب والحكم الدولي سعيد يوسف، والأستاذة الدولية في الشطرنج، آمنة نعمان آل علي.

وشارك في التحدي أكثر من 125 مشاركاً من الرياضيين والأعضاء والشركات التي تحتضنها منطقة 2071، وطلبة من جامعة الإمارات ومختلف فئات وأفراد المجتمع، ضمن محورين أساسيين، هما الرياضات البدنية والرياضات العقلية، من خلال تحدي الشطرنج وكرة السلة. وسلط التحدي، الضوء على تكنولوجيا الروبوتات المتطورة، وأهميتها المتزايدة في حياتنا اليومية، لتعزيز الجهود المتعلقة بالبحث العلمي والدراسات المتخصصة بالروبوتات، للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه في خدمة الإنسان.