موسى البلوشي: «سكاي نيوز» تواكب التطور الرياضي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

اعتادت «سكاي نيوز عربية» على مدار 5 سنوات، تكريم الأساطير الذين حققوا إنجازات على المستويين المحلي أو الدولي، ورسموا البهجة والسعادة على شعوبهم، وذلك إيماناً منها برسالتها في هذا الشأن، وجاء حفل تكريم سكاي نيوز للأساطير للنسخة الحالية مؤخراً متميزاً، حيث اتسم بالتنوع والشمولية.

من جانبه قال موسى البلوشي مذيع سكاي نيوز عربية، إن تكريم الموسم الجاري، جاء متنوعاً وثرياً، ويعكس التطور التي بدأته السنوات الماضية، وأكد البلوشي أن سكاي نيوز عربية تواكب التطور الذي تقدمه العاصمة أبوظبي في استضافة كبرى الأحداث الرياضية، حيث إن أنظار العالم كانت تشاهد عن كثب الأحداث التي استضافتها العاصمة أبوظبي من خلال الفورمولا1، كأس آسيا، الألعاب العالمية، وبطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.