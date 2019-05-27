الاتحاد السوداني يصعّد الأزمة مع الأندية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أحال الاتحاد السوداني لكرة القدم، اثنين من مسؤولي أندية الدوري، إلى لجنة الانضباط، وهو قرار على صلة بمشكلة تجميد بطولة الدوري، والاجتماعات التي انعقدت من أندية الممتاز.

ويتعلق قرار التحويل للجنة الانضباط، بأحمد عبدالرازق نائب رئيس نادي الخرطوم الوطني للشؤون الإدارية، واتهمه الاتحاد بتحريض الأندية على مخالفة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السوداني. كما تم تحويل السكرتير العام لنادي الأهلي الخرطوم الفاتح إبراهيم التوم للجنة الانضباط، للسبب نفسه.

كما ألمح اتحاد كرة القدم، إلى تحويل أحد مسؤولي الدوري الممتاز للتحقيق بعد اتهامه الاتحاد بالفساد المالي. فيما أعلنت كتلة الممتاز إيقاف التفاوض مع اتحاد الكرة ، متمسكة في الوقت ذاته بتصعيد قضيتها إلى أعلى المستويات.