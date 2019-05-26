الريال.. مطالب تشيلسي ومهلة هازارد

المصدر: لندن - وكالات

ذكرت تقارير صحافية، أمس أن نادي تشيلسي الإنجليزي حدد سعر بيع نجمه البلجيكي، إدين هازارد، المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني. ووفقاً لصحيفة «الصن» البريطانية، فإن تشيلسي يريد الحصول على مبلغ قيمته 130 مليون جنيه استرليني من أجل التخلي عن إدين هازارد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ومن جانبه فقد حدد النجم البلجيكي موعداً نهائياً لانتقاله إلى ريال مدريد هو الرابع من يونيو المقبل، مشيراً إلى رغبته في إتمام صفقة الرحيل بعد أسبوع واحد على الأكثر من نهائي يوروبا ليغ الذي سيجمع بين تشيلسي وأرسنال الأربعاء المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه ليس سراً أن هازارد يرغب بشدة في الانتقال إلى سانتياغو برنابيو هذا الصيف.

وأشارت صحيفة «الميرور» إلى أن هازارد يريد إنهاء الصفقة بهذا التوقيت قبل الانضمام إلى زملائه الدوليين في تصفيات منتخب بلجيكا ليورو 2020 أمام كازاخستان واسكتلندا.

من جانبها، ذكرت «سكاي سبورتس» أن ريال مدريد الإسباني يقيّم صفقة شراء هازارد من تشيلسي بمبلغ قيمته 88 مليون جنيه استرليني .

ويدخل هازارد في السنة الأخيرة المتبقية له بعقده مع تشيلسي، الأمر الذي يضع البلوز تحت ضغط المفاوضات، حيث يمكن للاعب التعاقد مجاناً مع أي فريق في يناير من العام المقبل، على أن يرحل في صيف 2020.