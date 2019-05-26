إلزام الأندية السودانية برخصة الاحتراف

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

باتت الأندية السودانية ملزمة بتطبيق شروط الاحتراف الفعلية، والحصول على رخصة تؤكد ذلك، بعد أن خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، نظيره السوداني بإلزامية تطبيق نظام الترخيص للأندية المحترفة، وعدم السماح لأي نادٍ لم يستوفِ شروط ترخيص الاحتراف المنصوص عليها في اللوائح، بالمشاركة في أيٍ من بطولات الاتحاد الأفريقي الموسم المقبل.

وقد وضحت هيئة تراخيص الأندية، جدولاً زمنياً للعملية، للانتهاء من الحصول على الرخصة المحترفة قبل 30 يونيو 2019، موعد تسمية الأندية السودانية المشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي.