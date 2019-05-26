نادال يبحث عن اللقب الـ12 في «رولان غاروس»

المصدر: باريس - وكالات

يعد الإسباني رافائيل نادال المرشح المعتاد والأبرز للفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس»، حيث يسعى ملك الملاعب الرملية للفوز بلقبه الثاني عشر في البطولة التي تبدأ اليوم في ظل عودة السويسري روجيه فيدرر للعب في البطولة.

وفاز نادال بلقبه الأول هذا العام الأحد الماضي في بطولة روما عقب فوزه على ديوكوفيتش ، المصنف الأول على العالم. ووصف الصربي نوفاك ديوكوفيتش منافسه نادال بـ«المرشح الأول، من دون شك» للفوز بلقب بطولة فرنسا التي تستمر أسبوعين. وامتنع ديوكوفيتش، عن ترشيح فيدرر 37 عاماً، والذي سيلعب المرة الأولى في بطولة رولان غاروس المرة الأولى منذ 2015، وغاب عن آخر موسمين للملاعب الرملية.