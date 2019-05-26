ميسي «هاتريك» هدافي أوروبا

المصدر: برشلونة- وكالات

أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي، لأكثر لاعبي مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا تسجيلاً للأهداف، للموسم الثالث على التوالي «هاتريك»، بعدما أخفق كيليان مبابي في معادلة رصيد الهداف الأرجنتيني مع ختام الدوري الفرنسي، أول من أمس.

وحقق ميسي هذا الإنجاز للمرة السادسة في مسيرته، ليعزز رقمه القياسي، بعدما سجل 36 هدفاً مع برشلونة في الدوري، بينما أنهى مبابي الدوري الفرنسي بالوصول إلى 33 هدفاً بعدما أحرز هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الخسارة 3-1 أمام ستاد رانس. وقال ميسي إنه لا يفكر كثيراً في جائزة الحذاء الذهبي بعد معاناة ناديه في الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.