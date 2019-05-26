قائمة أولية لنسور قرطاج قبل أمم أفريقيا

المصدر: تونس - صالح قادري

كشف المدرب الفرنسي ألان جيراس، عن قائمة أولى للمنتخب التونسي، تضم 17 لاعباً، ينشطون خارج تونس، من أجل الانطلاق في الإعداد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا مصر 2019، من خلال معسكر أول، بداية من أول يونيو المقبل، ولم تعرف هذه القائمة مفاجآت كبيرة، إذا اعتبرنا أن بعض اللاعبين البارزين قد رفضوا تعزيز منتخب النسور في هذه الفترة .

وقد تكون المفاجأة الوحيدة في هذه القائمة الأولى، تتمثل في غياب مدافع الزمالك حمدي النقاز، رغم أدائه الجيد مع فريقه، إلا أن تألق محمد دراغر مع «بادربورن» الألماني، إلى جانب التألق اللافت للانتباه، للشاب وجدي كشريدة، مع النجم الساحلي، قد جعلا المدرب جيراس يتخلى عن النقاز.