غروس يحذر لاعبي الزمالك من «الأزمات المحلية»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

حذر السويسري كريستيان غروس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك المصري، لاعبيه من الانشغال بالأحداث المحلية، بعد تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري، وطالب غروس اللاعبين بالتركيز في المباراة المهمة، اليوم، أمام نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الزمالك نظيره المغربي، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ويحتاج إلى الفوز بفارق هدفين من أجل حصد اللقب. على الجانب الآخر، أبدى الطاقم التقني لفريق نهضة بركان، قلقه من جودة أرضية ملعب برج العرب، وأفادت تقارير صحافية مغربية، بأن الطاقم التقني أجرى اتصالاً مع زكريا عبوب مدرب المنتخب المغربي تحت 20 عاماً، للاطمئنان على أرضية الملعب، كونه خاض تجربة مع منتخب الشباب على نفس الملعب، في بطولة شمالي أفريقيا، أبريل الماضي.