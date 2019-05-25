النجم بول بوغبا يزور مسجد الشيخ زايد

المصدر: البيان الالكتروني

يزور بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الإمارات بعد انتهاء الموسم الكروي الانجليزي قبل الانضمام للمنتخب الفرنسي للمشاركة في تصفيات يورو 2020 .

ونشر بوغبا في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة له مع أسرته وهو يزور مسجد الشيخ زايد الكبير بأبوظبي.

وقضى النجم الفرنسي جولة في البوليفار بدبي برفقة زوجته ماريا سالاويس وابنهما، ونشر الثنائي صورهما على حساباتهما في انستغرام.

ويستعد بوغبا للانضمام إلى المنتخب الفرنسى عقب نهاية العطلة للمشاركة في مباراتى منتخب الديوك فى تصفيات يورو 2020 المقبلة، خلال شهر يونيو القادم.