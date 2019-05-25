برشلونة يخوض نهائي الحذر في كأس إسبانيا

المصدر: مدريد - أ ف ب

يخوض برشلونة حامل اللقب أربع مرات متتالية مباراة نهائية حذرة ضد فالنسيا اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد خروجه الدراماتيكي، بهزيمة أمام ليفربول، من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

على ملعب «بنيتو - فيامارين» في إشبيلية، يخوض برشلونة مباراته النهائية السادسة توالياً في الكأس، باحثاً عن ثنائية جديدة مع مدربه إرنستو فالفيردي بعد الفوز بلقب الليغا.

لكن برشلونة وفالفيردي تعرضا لصفعة قوية في دوري الأبطال، بعد الخسارة القاسية برباعية نظيفة في إياب قبل النهائي بالأنفيلد، بالرغم من الفوز في الذهاب 3-0. ويبحث برشلونة، المتوج 30 مرة بلقب الكأس التي انطلقت قبل 117 عاماً، أن يصبح أول نادٍ يتوج خمس مرات توالياً، وذلك بعد إنجــازات ريال مدريد (1905-1908) وأتلتيــك بلباو (1930-1933) المتوّجيــن أربع مــرات على التــوالي.