يان بولانك يتصدر التصنيف العام ويفوز بالقميص الوردي

المصدر: روما - البيان الرياضي

تمكن يان بولانك من فريق الإمارات من انتزاع المركز الأول في التصنيف العام من زميله فاليريو كونتي بعد مرحلة جبلية شاقة ضمن جولة إيطاليا، ليضمن بذلك بقاء القميص الوردي (ماليا روزا) في حوزة فريق الإمارات.

وكان بولانك قد أنهى المرحلة الثانية عشرة في المركز السادس، إلا أن الأداء الاستثنائي لدراجي فريق الإمارات مكّن الدراج السلوفيني من التقدم في ترتيب التصنيف العام ليحل في صدارته، متقدماً على أقرب منافسيه بريموز روجليك (جامبو-فيزما) بفارق 4:07 دقائق، وعلى زميله فاليريو كونتي بفارق 4:51 دقائق ليحل الأخير في المركز الثالث في التصنيف العام.