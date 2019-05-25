النادي المصري في عجمان يكرم الرمادي

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

احتفلت إدارة النادي المصري بعجمان مساء أول من أمس بالمدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي بمناسبة اختياره ثاني أفضل مدرب في دوري الخليج العربي.

وحضر الاحتفال المستشار لطفي حسين رئيس مجلس إدارة النادي المصري بعجمان وماهر قنديل رئيس النادي المصري بأم القيوين والكباتن علاء مدكور وحسن جعفر وعادل ثابت وأحمد حسين البراوي وعدد من الإعلاميين وأعضاء النادي المصري بعجمان، وعبر الرمادي عن تقديره لمبادرة النادي المصري بعجمان ومشاعر جميع المصريين في الإمارات، مؤكداً فخره واعتزازه بالنجاحات التي ظل يحققها فريق عجمان، مرجعاً ذلك لحالة الاستقرار التي يعيشها النادي بفضل الاهتمام والمتابعة من إدارة النادي.