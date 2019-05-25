دعوة بن ثعلوب لحضور بطولة العالم للجودو في اليابان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو الدعوة من رئيس الاتحاد الدولي المجري ماريوس فايزر لحضور فعاليات بطولة العالم للجودو التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس المقبل.

وأضاف - ماريوس خلال الاتصال الهاتفي بالدرعي بأن الاتحاد الدولي للجودو حريص على دعوة أعضاء الاتحاد الذين يحملون بطاقات سفراء الاتحاد الدولي للجودو فوق العادة للصداقة والسلام وبطاقات أعضاء مجلس الشرف والموقعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للجودو، باعتراف 200 دولة من الدول الأعضاء.

وذلك تثميناً للدور المهم الذي يقوم به أبرز الشخصيات الداعمة للعبة وفي نشرها على مستوى العالم، ومن بينهم بن ثعلوب الذي ساهم بقدر كبير في العقدين الماضيين في القفزة الكبيرة التي حققتها اللعبة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.