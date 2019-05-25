لايبزيغ على مشارف كتابة التاريخ

المصدر: برلين - أ ف ب

أثار صعود لايبزيغ إلى البوندسليغا غضب «التقليديين»، وبعد ثلاث سنوات بات يملك الفريق الذي أنشأته شركة ريد بول لمشروبات الطاقة، فرصة كتابة التاريخ إذا فاز بكأس ألمانيا وتوج بلقبه الأول اليوم على حساب العملاق البافاري بايرن ميونيخ على الملعب الأولمبي في برلين.

فمند عام 2009 وتأسيس النادي على أنقاض فريق صغير من الدرجة الخامسة، لم يبخل الملياردير النمساوي دايتريش ماتيشيتس، منشئ العلامة التجارية لشركة مشروبات الطاقة، في وسائل دعم النادي: أصبح لايبزيغ الدرة في إمبراطورية لكرة القدم تضم أندية عدة، منها سالزبورغ بطل النمسا في المواسم الستة الأخيرة.