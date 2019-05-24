فيليكس تنتقد سياسة «نايكي»

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

انضمت نجمة ألعاب القوى الأميركية أليسون فيليكس إلى مجموعة منتقدي شركة «نايكي»، متهمة عملاق التجهيزات الرياضية بمعاقبة الرياضيات اللواتي يوقفن مسيرتهن مؤقتاً بداعي الحمل.

وكتبت فيليكس، العداءة الوحيدة المتوجة بست ذهبيات أولمبية، في صحيفة «نيويورك تايمز» أن شركة نايكي عرضت تخفيض عقد رعايتها بشكل كبير منذ ابتعادها عن المضمار خلال حملها في 2018.

وتحدثت نجمة سباق 200 م البالغة 33 عاماً بعد مزاعم مماثلة لمواطنتيها أليسيا مونتانو وكارا غوتشر في تحقيقات للصحيفة الأميركية الأسبوع الماضي. وكتبت العداءة أن مونتانو وغوتشر «أخبرتا قصصاً ندرك صحتها نحن الرياضيات، لكننا نخشى للغاية الحديث عنها علنا: إذا أردنا الإنجاب نخاطر بتخفيض عائدات رعاتنا».