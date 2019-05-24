فيرنر.. الفرصة الأخيرة لإبهار بايرن ميونخ

المصدر: لايبزج - د ب أ

ربما تكون اللعبة الطويلة الجارية بشأن مستقبل تيمو فيرنر قاربت على النهاية، خصوصاً وأنه سيخوض مباراة قوية مع فريقه لايبزج أمام بايرن ميونخ غداً في نهائي كأس ألمانيا.

وقد تكون المباراة النهائية التي ستقام في برلين هي آخر اللحظات الكبرى للاعب مع ناديه الحالي، وإذا حدث هذا، سيكون أمام فريقه المقبل.

والتزم فيرنر (23 عاماً) الصمت بشأن ما سيحدث عقب نهاية الموسم ولكن المؤكد أن عقده مع لايبزغ يتبقى فيه عام واحد. وحاول لايبزغ كثيراً من أجل تمديد العقد، ولكنه فشل.

لذلك، وحتى لا يخسره الفريق من دون مقابل في 2020، توقع رالف رانجنيك رحيل اللعب هذا الصيف بمقابل مادي وفق معدل أسعار سوق الانتقالات.

وأرجا رانجنيك، الذي يعمل حالياً في منصبين بالنادي، بسعادة موعد القرار النهائي إلى ما بعد المباراة النهائية للكأس. ولكن، في لحظة ما، عليه أن يتخذ القرار. وقال رانجنيك (60 عاماً): «بالفعل بدأنا نبحث عن بديل يمكنه أن يضمن لنا تسجيل من 15 إلى 20 هدفاً في حال رحيل فيرنر بشكل فعلي».

وسجل فيرنر 16 هدفاً في مباريات الدوري هذا الموسم، و50 هدفاً في 93 مباراة شارك فيها مع لايبزغ.

وقال فيرنر نهاية العام الماضي: «إذا لعب المرء في ألمانيا مع لايبزغ وأراد أن يبقى في ألمانيا هناك ناد واحد يمكنه أن يرحل إليه». لا يتطلب الأمر تحقيقاً لكشف النقاب عما يقصده فيرنر. وذكرت وسائل الإعلام أن وكيل فيرنر، كارل-هاينز فويرستير، توصل لاتفاق منذ وقت طويل مع بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني.

ولكن رانجنيك أصر على أن اللاعب لم يتلق عروضاً من أي ناد، سواء كان بايرن ميونخ أو غيره. وقال لصحيفة «بيلد» الألمانية: «إذا كان بايرن على يقين تام برغبته في فيرنر فعلاً، كان من المفترض أن يعرب النادي عن رغبته في التعاقد مع اللاعب من خلالنا. أي شيء آخر سيكون غير نموذجي لبايرن، الذي لديه تواصل جيد أيضاً». . ويريد أولي هونيس رئيس بايرن أن يعيد بناء الفريق، وحذر من أن ميزانية بايرن بلا حدود. وقال: «لا نمارس الاحتكار هنا، نحن ناد لكرة القدم».