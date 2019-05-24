مرسيدس تسعى لمزيد من الهيمنة

المصدر: موناكو - أ ف ب

بخمسة سباقات، وخمس ثنائيات، يهيمن لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس على بطولة العالم للفورمولا واحد، لكن هل سيكون فريق مرسيدس مجدداً بقمته في نهاية الأسبوع في موناكو أم ينجح فيراري أو ريد بول بتحقيق فوز نادر؟

بعد العرض الرائع للأسهم الفضية في برشلونة، تبدو المهمة صعبة للألماني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير على أرضه في موناكو عندما يقودان سيارة فيراري الباحثة عن حفظ ماء الوجه.

تملك مرسيدس تقدماً هائلاً يبلغ 96 نقطة على فيرراي في ترتيب الصانعين، فيما يتقدم هاميلتون 46 نقطة على الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) ثالث ترتيب السائقين و48 أمام فيتل. وحده زميله بوتاس بقي على مقربة منه بسبع نقاط. صحيح أن الموسم لا يزال طويلاً، إلا أن البطولة بحاجة لمعجزة لفرملة مرسيدس عن فرض هيمنة جديدة.