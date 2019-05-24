تغييرات في تشكيل الترجي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: تونس - صالح قادري

تشهد الليلة تشكيلة الترجي التونسي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي تغييرات طفيفة.

حيث سيحافظ كل من حارس المرمى معز بن شريفية والمدافعين سامح الدربالي وأيمن بن محمد وخليل شمام وشمس الدين الذوادي على أماكنهم في الدفاع، في حين خط الوسط سيشهد تغييراً يتمثل في الاعتماد على محمد أمين المسكيني عوضاً عن غيلان الشعلالي، على أن يحظى كل من فرانك كوم وكوليبالي وأنيس البدري ويوسف البلايلي بثقة المدرب معين الشعباني، أما في الهجوم فسيواصل الجهاز الفني الاعتماد على النيجيري لوكازا بما أن طه الخنيسي لم يسترجع جاهزيته كاملة بعد الإصابة التي لحقت به في التحام مشترك مع زميله الليبي حمدو الهوني الذي سوف يعتمد عليه المدرب معين الشعباني أثناء المباراة.