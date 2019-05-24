رئيس البنزرتي يتهم مسؤولي الملعب القابسي بتقديم رشوة

المصدر: تونس - صالح قادري

أدلى رئيس النادي البنزرتي عقب مباراة فريقه والملعب القابسي، أول من أمس، بتصريح خطير قال فيه إن مسؤولي الملعب القابسي قد اقترحوا عليه مبلغاً مالياً قدره 250 ألف دينار من أجل أن يتخاذل لاعبوه فيمكنوا فريقهم من الفوز.

الاتحاد التونسي لكرة القدم والسلط القضائية بصدد انتظار رد وموقف مسؤولي الملعب القابسي حول هذه التهمة قبل النظر في القضية، وكان النادي البنزرتي قد فاز بالمباراة بنتيجة ( 2-1)، وذلك بعد سبع هزائم متتالية في حين أصبح الملعب القابسي يحتل المرتبة الأخيرة بمفرده بعد أن تم خصم 6 نقاط من رصيده.