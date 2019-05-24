مدرب الإسماعيلي: كنا أكثر واقعية خلال مباراة الأهلي

المصدر: الإسماعيلية - وكالات

عبر محمود جابر المدرب العام لفريق الإسماعيلي عن رضاه بما قدمه لاعبوه إثر التعادل مع الأهلي مساء أول من أمس الأربعاء بهدف لكل منهما في مباراة مؤجلة من الجولة الــ18 بمسابقة الدوري المصري.

وقال جابر في تصريحات عقب المباراة: «كنا أكثر واقعية من الأهلي، أتيحت لنا عدة فرص خاصة في الشوط الأول كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا».

وأضاف: «اللاعبون قاتلوا ولم يستسلموا حتى بعد إحراز الأهلي هدف التقدم، أشكرهم كثيراً على الروح القتالية التي ظهروا بها ومدى التزامهم بالتعليمات».

وأوضح: «قدمنا أداء مشرفاً ونجحنا في إيقاف مفاتيح اللعب لدى المنافس، الأهلي كانت له بعض الفرص البسيطة في الجبهة اليسرى».

وتابع: «كنت أتمنى انتهاء الدوري قبل أمم أفريقيا، نلعب فقط من أجل الثلاث نقاط، سعيد بتطور الفريق من مباراة لأخرى».