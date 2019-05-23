«السوداني» يؤكد شرعية مجلس المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أكد الاتحاد السوداني لكرة القدم، شرعية مجلس المريخ المنتخب بقيادة محمد جعفر قريش نائباً للرئيس، وظل منصب الرئيس شاغراً بعد رفض اعتماد رئاسة المرشح الوحيد آدم سوداكال، وبين الاتحاد عبر لجنته القانونية أن ابتعاد الأعضاء المضافين للمجلس المنتخب لا يعني شيئاً، وأن الاتحاد وافق على مطالب المجلس بتوسيع المشاركة، وكشف الدكتور محمد جلال نائب رئيس الاتحاد ، أن أمر التعيين شأن داخلي، وأن المجلس الحالي شرعي بقيادة العناصر السابقة، وما زال يتمتع بحقوقه حتى نهاية مدته.

من ناحية أخرى، قال التونسي يامن الزلفاني المدير الفني لفريق المريخ إنه لم يستقل وأن تواجده في تونس طبيعي لتوقف النشاط بالسودان.