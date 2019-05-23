أغويرو يعود إلى المنتخب الأرجنتيني

المصدر: بيونس آيرس - وكالات

استدعى ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين المهاجم سيرجيو أغويرو للمشاركة في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعدما ابتعد لاعب مانشستر سيتي منذ تولي هذا المدرب المسؤولية خلفاً لخورخي سامباولي بعد كأس العالم العام الماضي. واختار سكالوني أيضاً باولو ديبالا في تشكيلته النهائية المكونة من 23 لاعباً وأعلنها أول من أمس رغم ظهور لاعب يوفنتوس بشكل مهتز خلال الموسم الجاري.

لكن التشكيلة لم تضم ماورو إيكاردي مهاجم إنترناسيونالي الذي عانى من مشكلات مع ناديه لحوالي شهرين بسبب خلاف حول العقد بين الطرفين. وسيعزز أغويرو (30 عاماً)، الذي أحرز 21 هدفاً في الدوري الإنجليزي وساهم في فوز سيتي بثلاثية محلية من الألقاب هذا الموسم، من قوة التشكيلة إلى جانب ميسي .