الترجي في الرباط تحضيراً لنهائي الأبطال

المصدر: تونس- صالح قادري

توجه الترجي التونسي إلى المغرب أمس، وتحديداً إلى مدينة الرباط التي ستحتضن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بينه والوداد البيضاوي فجر يوم الجمعة ابتداء من الساعة الواحدة فجراً بتوقيت الإمارات، وضمت بعثة حامل لقب البطولة إلى المغرب 21 لاعباً من ضمنهم الليبي حمدو الهوني وطه ياسين الخنيسي اللذين كانا مصابين، ولكن تبدو مشاركة الأول في المباراة شبه مؤكدة بعد أن تماثل للشفاء فإن الاعتماد على الخنيسي يبقى مرتبطاً بقرار الجهاز الطبي.

من جانب آخر أعلن مدافع المنتخب التونسي صيام بن يوسف اعتزاله دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن صيام بن يوسف البالغ من العمر 30 سنة قد انضم إلى منتخب النسور منذ سنة 2010 وخاض معه 50 مباراة .