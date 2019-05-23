المصدر: نيويورك - وكالات

فاز تورونتو رابتورز 120-102 على ميلووكي باكس ليدرك التعادل في نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد المباراة الرابعة أول من أمس. وحقق رابتورز الانتصار بفضل تألق كايل لوري وكواي ليونارد.

وسجل لوري 25 نقطة، منها 18 نقطة في النصف الأول، فيما أضاف ليونارد 19 نقطة واستحوذ على سبع كرات، وأحرز نورمان بويل 18 نقطة بعد المشاركة كبديل. وأضاف سيرج إيباكا ومارك جاسول 17 نقطة لكل منهما مع رابتورز صاحب الأرض. وأحرز في المقابل كريس ميدلتون 30 نقطة، واستحوذ على ست كرات مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة مع باكس.