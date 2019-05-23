لاعب يتسبب في هبوط فريق يدرّبه والده

المصدر: لاباز - وكالات

شهد دوري الدرجة الأولى الفنزويلي حدثا نادرا، خلال مباراة بويرتو كابيللو وضيفه ديبورتيفو تاكيرا، تمثل بتسجيل أحد لاعبي الضيوف لهدف قاتل في مرمى الخصم الذي يدربه والده.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل جيانكارلو مالدونادو هدف التعادل لتاكيرا 2-2، ليحرم فريق أصحاب الأرض، الذي يدربه والده، من التأهل لمباراة فاصلة لتجنب الهبوط. وبدلا من الاحتفال بالهدف القاتل، أجهش الابن في البكاء وغطى وجهه بقميصه، بسبب الموقف المحرج الذي وضع به والده أمام النادي والجماهير التي كانت تنتظر الفوز بفارغ الصبر.

ورصدت الكاميرات الأب كارلوس مالدونادو مدرب الفريق الخصم، وهو مصدوم من الهدف القاتل الذي سجله نجله. وقال مالدونادو الأب بعد المباراة: «رغم ما حدث لكنني فخور أكثر من أي وقت مضى بابني.. في بلد ضاعت فيه القيم، أظهر جيانكارلو الإخلاص للألوان التي يمثلها واحترامه لكرة القدم».