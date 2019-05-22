المصري عادل.. تخصص ديربيات تونسية

المصدر: تونس - صالح قادري

يواصل الاتحاد التونسي لكرة القدم الاستعانة بالتحكيم المصري حيث يدير اليوم كلاسيكو مدينة صفاقس بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي لحساب الجولة 23 طاقم تحكيم مصري يقوده محمد عادل بمساعدة مواطنيه السادات تحسين وأحمد علي كحكمين مساعدين ووليد محمد كحكم رابع وقد سبق لمحمد عادل أن أدار في شهر يناير الماضي ديربي العاصمة بين النادي الأفريقي والترجي التونسي، هذا الأخير يغادر اليوم إلى المغرب حيث يلاقي يوم الجمعة الوداد البيضاوي لحساب مباراة ذهاب نهائي أبطال أفريقيا التي تقرر أخيراً أن تجري بالرباط عوضاً عن الدار البيضاء نزولاً عن رغبة المدرب فوزي البنزرتي الذي طالب بإجراء تدريب بملعب الدار البيضاء قبل النهائي فتعذر ذلك لأسباب صيانة فحول وجهة المباراة إلى ملعب الرباط.