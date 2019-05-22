مخيتاريان يغيب عن نهائي «اليوروبا ليغ»

المصدر: لندن - وكالات

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي أمس أن لاعب الوسط هنريخ مخيتاريان لن يكون ضمن التشكيلة التي ستخوض نهائي الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ» ضد تشيلسي في باكو. وكانت مشاركة لاعب منتخب أرمينيا في المباراة النهائية يوم 29 مايو محل شك بسبب الصراع الدائر بين أذربيجان وبلده أرمينيا.

وقال أرسنال في بيان «درسنا بشكل كامل كل الخيارات بالنسبة لميكي لكن بعد مناقشة الأمر معه ومع أسرته اتفقنا بالإجماع على عدم سفره معنا ،أرسلنا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لنعرب عن قلقنا العميق من هذا الموقف. ميكي كان لاعباً مهماً في مسيرتنا نحو النهائي ولذلك فإنها خسارة كبيرة لنا ، نشعر بالحزن أيضاً لأن لاعباً سيغيب عن نهائي بطولة أوروبية كبيرة في ظروف كهذه».