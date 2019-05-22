مارادونا يطالب بمقاطعة فيلم عن حياته

المصدر: عواصم - وكالات

تعامل أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا بسخرية مع فيلم جديد عن حياته وطالب جمهوره بمقاطعة مشاهدته عند عرضه الشهر المقبل. وفي ملصق للترويج للفيلم الوثائقي الممتد لساعتين عن النجم الأرجنتيني المثير للجدل كُتب «دييغو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال» لكن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم أبدى غضبه من كلمة «المحتال».

وقال مارادونا «لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف الكرة ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص». إذا وضعوا ذلك لجذب الناس للحضور ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم سلكوا الطريق الخطأ. لا أحب هذا العنوان وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذهب إلى الفيلم. لا تذهبوا وتشاهدوه.