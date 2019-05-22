راشد النعيمي يكرّم المركز الإعلامي لنادي عجمان

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس نادي عجمان الثقافي الرياضي بمكتبه بالبلدية أعضاء المركز الإعلامي لنادي عجمان تقديراً للطفرة الكبيرة التي حققها النادي إعلامياً حيث ترشح عجمان ضمن ثلاثة أندية لنيل جائزة أفضل محتوى إلكتروني في حفل جائزة دوري الخليج العربي.

وأشاد بجهود المركز التي تكللت بهذا الإنجاز الرائع شاكراً لهم جهودهم الجبارة التي يثني عليها الشارع الرياضي والتي ساهمت في حصول النادي على قاعدة جماهيرية كبيرة مشيداً بالتغطية الإعلامية المتميزة لجميع الأنشطة والقطاعات بالنادي والتي تظهر عملاً جاداً واجتهاداً لتحقيق التميز متمنياً أن يكون الترشيح لجائزة أفضل محتوى إلكتروني حافزاً لتقديم الأفضل في المواسم المقبلة ومؤكداً مساندته لهم ليرتقوا بالمستوى الإعلامي للنادي والذي هو جزء لا يتجزأ من نجاح نادي عجمان.

وعبر أعضاء اللجنة الإعلامية عن سعادتهم بهذا التكريم الكبير الذي يعدونه أكبر حافز لهم لمواصلة العمل الجاد والاستمرار على طريق التميز وأكدوا أن توجيهات رئيس النادي ومتابعته المستمرة كان لها الدور الأكبر في تطوير العمل في المركز الإعلامي بهذه الصورة التي جعلت من القلعة البرتقالية إحدى أبرز المنصات الإعلامية على مستوى الدولة وجدد أعضاء المركز شكرهم وتقديرهم لرئيس النادي مؤكدين عزمهم على تحقيق الأفضل .