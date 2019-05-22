أزمة الدوري السوداني تتجدد

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وجه كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم لجنة المسابقات بالشروع رسمياً في إصدار برمجة مباريات الدوري الممتاز لمرحلتي النخبة والتحدي. وتدرس اللجنة المنظمة خيار إقامة المنافسة من دورة واحدة. ويشتد الصراع بين اتحاد الكرة وأندية الممتاز على خلفية المطالبة بإلغاء الموسم الحالي .

وكانت أندية الممتاز قد دفعت بخطابات رسمية لاتحاد الكرة أعلنت خلالها تعليق المشاركة في أية بطولة ينظّمها الاتحاد.كما أعلن كمال شداد الحرب على المدربين وكشف عن تعديلات صارمة ستطرأ على لائحة عمل المدربين بالدوري الممتاز للموسم الجديد ومن بينها عدم السماح لأي مدرب بالعمل مع فريقين في آن واحد.