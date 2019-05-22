مفاجآت في قائمة «الفراعنة»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تباينت ردود الأفعال حول قائمة منتخب مصر لكرة القدم، التي أعلنها المكسيكي خافير أغيري، المدير الفني، وضمت 25 لاعباً، استعداداً لمواجهتي تنزانيا وغينيا وديا يومي 13، و16 يونيو المقبل، استعداداً لخوض عمار منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وشهدت القائمة، التي تعد هي الأقرب لخوض منافسات أمم أفريقيا عدة مفاجآت، على رأسها عودة صانع ألعاب الأهلي وليد سليمان، الذي كان قد قرر في وقت سابق، اعتزال اللعب دولياً. ومن أبرز المفاجآت في قائمة الفراعنة، هي غياب أحمد فتحي، ظهير أيمن فريق الأهلي، لأول مرة منذ 15 عاماً .