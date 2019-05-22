نيمار تحت حصار نجوم البرازيل

المصدر: عواصم - وكالات

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن عدد المطالبين بنزع شارة قيادة المنتخب البرازيلي لكرة القدم من المهاجم نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يزداد مع اقتراب انطلاق بطولة كأس كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل على أراضيها الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن آخر المنضمين للقائمة الطويلة للرافضين لارتداء نيمار لشارة قيادة البرازيل هو اللاعب السابق لبرشلونة جوزيه إدميلسون، الذي أكد أن نجم باريس سان جيرمان لا يستحق قيادة منتخب بحجم البرازيل. وقال إدميلسون، الفائز مع البرازيل بلقب كأس العالم 2002، في تصريحات نقلتها «ماركا»: أعتقد أن قائد منتخب السيليساو يجب أن يكون مثالاً يحتذى به داخل وخارج الملعب.