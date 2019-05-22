حارس يتقمّص دور المهاجمين وينقذ فريقه من الهبوط في الثواني الأخيرة

المصدر: وارسو - وكالات

شهدت مباراة كاتويش وضيفه بوتوفيا ضمن دوري الدرجة الثانية البولندي لكرة القدم تألق حارس الضيوف بتسجيله هدفاً قاتلاً بالثواني الأخيرة من اللقاء ليضمن لفريقه عدم الهبوط للدرجة الثالثة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وعندما كانت النتيجة تشير لتعادل الفريقين 1-1، تحصل الضيوف على ركلة حرة، فتقدم جميع لاعبي بوتوفيا بمن فيهم الحارس أندريه ويتان للمساهمة في الهجمة الأخيرة على أمل تسجيل هدف الفوز الذي سيجنبهم الهبوط إلى الدرجة الثالثة.

وفور تسجيله للهدف، نزع ويتان قميصه كما يفعل المهاجمون بعد تسجيلهـم للأهـداف الجميلة والفاصلة أثناء احتفاله بهدفه الرائع والثمين الذي جنب فريقـه الهبوط، وسط فرحة هسـتيرية من زملائه في الفريـق.