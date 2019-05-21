مبابي يلمح للرحيل عن «سان جيرمان»

المصدر: باريس - وكالات

فتح المهاجم الشاب كيليان مبابي باب التكهنات على مصراعيه بشأن مستقبله الكروي، بحديثه أول من أمس لدى تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم لموسم 2018-2019 عن رغبته في تولي مسؤوليات أكبر في ناديه باريس سان جيرمان «أو في مكان آخر».

وبعد تسلمه الجائزة من رابطة الدوري في حفل أول من أمس، فاجأ مبابي المتابعين بقوله إن الجائزة «لحظة مهمة بالنسبة إلي، نقطة تحول في مسيرتي»، مشيراً إلى أن الوقت حان «لتحمل مسؤوليات أكبر، ربما في باريس سان جيرمان، ربما في مكان آخر». وقال مبابي «بالنسبة إلي، كانت هذه اللحظة لقول ما قلته عندما أقول أمراً، أكون قد فكرت به».

أضاف بعد تجديده تأكيده رغبته في تحمل «مسؤوليات» أكبر، «إذا كان ذلك في باريس سان جيرمان، فهذا جيد، إذا كان في مكان آخر، فسيكون في مكان آخر بحثاً عن تحدٍّ جديد». وتتحدث تقارير صحافية ولا سيما في الآونة الأخيرة، عن احتمال انتقال مبابي إلى ريال مدريد حيث سيلعب تحت إشراف مواطنه زين الدين زيدان.