ميسي يعادل الرقم القياسي لهداف الليغا

المصدر: مدريد- وكالات

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، بلقب هداف مسابقة الدوري الإسباني «الليغا» للمرة السادسة في مسيرته، وعادل ميسي الرقم القياسي لأفضل هداف في الدوري الإسباني، تيلمو زارا، حيث فاز كلا اللاعبين باللقب في ست مناسبات.

وسجل ميسي هدفين، أول من أمس، في مرمى إيبار، ورفع رصيده من الأهداف في البطولة إلى 36 هدفاً، ليقترب أيضاً من إحراز جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية في كل موسم.

وأنهى المهاجم الأرجنتيني مشواره في الليغا هذا الموسم بـ 36 هدفاً سجلها خلال 38 مباراة، حيث اقترب من معدل (هدف في كل مباراة)، متفوقاً على أقرب ملاحقيه في ترتيب الهدافين في المسابقة، زميله الأوروغواياني لويس سواريز، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وفي صراع جائزة الحذاء الذهبي، يتفوق ميسي على المهاجم الفرنسي كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بفارق أربعة أهداف.

ويتبقى لمبابي مباراة واحدة فقط في الدوري الفرنسي سيخوضها أمام ريمس، حيث سيتعين على النجم الفرنسي تقديم أداء استثنائياً إذا ما أراد اقتناص جائزة الحذاء الذهبي من منافسه الأرجنتيني.

كما حقق برشلونة رقماً تاريخياً جديداً في الليغا، وأنهى برشلونة الدوري الإسباني، في الصدارة برصيد 87 نقطة، أما ريال مدريد فجاء في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، وبالتالي فإن الفارق بينهما بلغ 19 نقطة، وهو رقم قياسي في فارق النقاط بين الغريمين التقليديين في تاريخ الليغا.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن أكبر فارق للنقاط بين ريال مدريد وبرشلونة في الليغا بلغ 17 نقطة لصالح الفريق الكتالوني، وذلك منذ أن تغيرت القواعد، وأصبح الفائز يحصل على 3 نقاط بدلاً من نقطتين. وتمكن برشلونة من تحقيق هذا الإنجاز في الموسم الماضي، عندما أنهى البطولة في المركز الأول برصيد 93 نقطة، أما ريال مدريد فحل ثالثاً برصيد 76 نقطة.