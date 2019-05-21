كونتي يحتفظ بقميص صدارة جولة إيطاليا

المصدر: روما - البيان الرياضي

واصل فاليريو كونتي من فريق الإمارات احتفاظه بقميص صدارة التصنيف العام في جولة إيطاليا ورغم مرحلة أول من أمس الصعبة، والتي تضمنت سباقاً للأفراد ضد الزمن على مسار بطول 33.4 كم، تمكن من إنهاء السباق خلال 55:26 دقيقة متأخراً بفارق 3:34 دقيقة عن منافسه بريموز روجليك (جامبو-فيزما) الذي فاز في السباق، ليحل الأخير في المركز الثاني في التصنيف العام متأخراً بفارق 1:50 دقيقة عن كونتي الذي احتل المركز الأول.

وقال كونتي: «تجنبت القيام بأي مخاطرة خلال السباق، ولاسيما بسبب الأحوال الجوية السيئة ، حيث خضت السباق بأكمله تحت المطر».