مارادونا يغيب عن العرض الأول لفيلمه

المصدر: باريس - وكالات

غاب الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، عن العرض الأول لفيلم وثائقي يتناول قصة حياته في مهرجان «كان» السينمائي. وأرجع مسؤولو الدعاية للفيلم الوثائقي، السبب في غياب مارادونا، إلى «إصابته في الكتف، ما يستوجب خضوعه لرعاية طبية».

وكان من المتوقع أن يكون مارادونا حاضراً خلال العرض الأول للفيلم الذي يحمل اسمه. وقال مسؤولو الدعاية للفيلم الوثائقي في بيان: «يشعر مارادونا بالأسف الشديد، نظراً لعدم قدرته على الحضور خلال العرض الأول لفيلمه، حالة إصابته في الكتف، تتطلب رعاية طبية تحول دون سفره إلى المهرجان».