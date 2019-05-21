لاعب مغمور الأسرع في «البريمرليغ»

المصدر: لندن - وكالات

بعد نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمرليغ» الأسبوع الماضي، تم الكشف عن اللائحة النهائية للاعبين الأسرع في الدوري، وفقاً للسرعة القصوى التي بلغها كل منهم. المفاجأة الأكبر كانت تصدر الهولندي المغمور تيموثي فوسوم مينساه للقائمة، بالرغم من دوره «الثانوي» مع فريقه فولهام الذي كان أول الهابطين إلى الدرجة الأولى، وبلغت سرعة مينساه الأعلى في الدوري لـ35.32 كم في الساعة. في المركز الثاني كايل ووكر، نجم مانشستر سيتي وكانت سرعته القصوى 35.27 كم في الساعة.

من مفاجآت القائمة أيضاً الجناح البرتغالي روبن فيناغري، الذي لم يشارك سوى في 18 مباراة في الدوري مع وولفرهامبتون، جاءت معظمها من دكة البدلاء. ووصلت سرعته لـ35.2 كم في الساعة.

ولم تضم قائمة العشر الأوائل النجم المصري محمد صلاح، الذي جاء في المركز الحادي عشر، بسرعة قصوى بلغت 34.95 كم في الساعة. ومن المفاجآت تفوّق المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي على زميله في ليفربول صلاح، حيث وصل أوريغي لسرعة 35.04 كم في الساعة، والتي وضعته في المركز الثامن.