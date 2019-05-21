المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر - 2019 ، عن الحد الأقصى لكل مشجع، فيما يخص حجز تذاكر مباريات البطولة، وهو 5 تذاكر لأي مشجع في المباراة الواحدة، ولا يستطيع حجز أكثر من ذلك، وقامت الشركة المشرفة على عملية بيع التذاكر، بالإعلان عن تشغيل نظام «تذكرتي» على شبكة الإنترنت، للحصول على «بطاقة المشجع.

وأعلنت الشركة عن خطوات حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، وهو ما يلزم تسجيل بيانات المشجع، وحصوله على البطاقة التي تتيح له حجز التذاكر، وهي بمثابة جواز مرور من بوابات الاستادات، وينتظر المستخدم لحين وصول رسالة نصية جديدة أو بريد الإلكتروني، يتضمن الرقم الخاص ببطاقته، وكلمة المرور، ليتمكن من الدخول لاختيار المباريات التي يرغب في الحجز بها.