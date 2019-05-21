المصدر: مدريد - وكالات

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس، أن لاعبه توني كروس وافق على تجديد عقده مع الفريق حتى نهاية موسم 2022-2023. وربطت وسائل إعلام إسبانية لاعب الوسط الألماني البالغ من العمر 29 عاماً بإمكانية الرحيل عن سانتياغو برنابيو، لكن كروس قرر تمديد العقد لأربع سنوات أخرى.

ويتوقع أن يبيع ريال عدة لاعبين هذا الصيف مع إجراء تجديد شامل لتشكيلته عقب موسم محبط للغاية أنهى فيه الفريق في المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني وودع دوري أبطال أوروبا من دور 16. ووقع كروس للانضمام لريال قادماً من بايرن ميونيخ في 2014 وخاض 233 مباراة مع النادي ونال 11 لقباً مع الفريق من بينها 4 ألقاب في دوري الأبطال .