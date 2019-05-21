بيتزارو ينوي الاعتزال في سن الـ 41

المصدر: برلين - وكالات

أكد البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو، مهاجم فريق فيردر بريمن ، أنه سينهي مسيرته كلاعب عام 2020 وهو في الحادية والأربعين من العمر. وأعلن بيتزارو (40 عاماً) أول من أمس تمديد عقده مع فيردر بريمن عاما إضافيا، قبل أن يؤكد أن الموسم المقبل سيكون الأخير في مسيرة امتدت لعقدين في كرة القدم الأوروبية. وأوضح أول من أمس ، «الموسم المقبل سيكون الأخير لي.

أريد إنهاء مسيرتي وأنا في أحسن حال». وأمضى بيتزارو مسيرته الاحترافية في أوروبا في الدوري الألماني باستثناء محطة صغيرة لموسمين (2007-2009) في إنجلترا مع تشيلسي الذي أعاره في الموسم الثاني إلى فيردر بريمن.

وعاد بيتزارو الى صفوف بريمن في العام الماضي، وهو يدافع عن ألوانه للمرة الرابعة (بعد 1996-2001، 2009-2012، 2015-2017)، ولعب مع بايرن ميونيخ مرتين (2001-2007 و2012-2015)، ومع كولن في موسم 2017-2018.