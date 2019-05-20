ما مصير غوارديولا مع مانشتسر سيتي ؟

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم تشعر برضا كبير حيال مسيرة المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا مع الفريق الأول للنادي وأن الأخير يستعد لتقديم عرض مغري للمدرب الكبير من أجل الاستمرار مع حامل لقب الدوري الإنجليزي لفترة أطول.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية " د ب أ " عن صحيفة "ذا صن" البريطانية قولها أن مانشستر سيتي سيدفع 114 مليون يورو لغوارديولا خلال السنوات الخمس المقبلة، ليرتفع راتب المدرب الإسباني من 17.1 إلى 22.8 مليون يورو في الموسم الواحد.

الجدير بالذكر أن عقد غوارديولا مايزال ساريا لمدة عامين فيما يتطلع مانشستر سيتي لتمديد العقد إلى ثلاث سنوات إضافية، وذلك بعدما فاز الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

وحقق مانشستر سيتي رقما قياسيا هذا الموسم بعد أن أصبح أول نادي في تاريخ إنجلترا يحقق أربعة ألقاب محلية في موسم واحد وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وكأس رابطة أندية الدوري الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية "كأس السوبر".

وقال غوارديولا عقب فوزه بالدوري الإنجليزي: "سأبقى هنا الموسمين المتبقيين لي إذا كانوا هم يرغبون في ذلك، أشعر بالرضا مع مانشستر سيتي".

وجاءت تصريحات غوارديولا للرد على شائعات اقترابه من تولي المهمة الفنية ليوفنتوس الإيطالي عقب الإطاحة بمسميليانو اليجري، المدرب السابق للسيدة العجوز.

ولن يثني غوارديولا أي شيء عن الاستمرار مع مانشستر سيتي سوى العقوبة المحتمل توقيعها على النادي الإنجليزي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحرمانه من اللعب في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب انتهاكه لقاعدة "اللعب المالي النظيف".