مطر الطاير يطّلع على تحضيرات مونديال الكاراتيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قدم الاتحاد الدولي للكاراتيه، الشكر والعرفان، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لجهود سموه في دعم الرياضة عموماً، وتفضله بدعم تنظيم بطولة العالم للكاراتيه، التي سيتم تنظيمها في دبي خلال شهر نوفمبر 2020، والتي تتزامن مع تنظيم إكسبو 2020.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، اللواء. م ناصر عبد الرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الإماراتي للكاراتيه، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وراشد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ومحمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد.

وقدم اللواء الرزوقي، شكر الاتحادين الدولي والإماراتي، لمجلس دبي الرياضي، ولمطر الطاير شخصياً، للدعم والتعاون الكبير الذي يقدمه لاتحاد الكاراتيه منذ بداية عمل مجلس الإدارة الحالي، وجهوده في تطوير اللعبة.

واطلع الطاير على التحضيرات التي يقوم بها الاتحاد الإماراتي للكاراتيه، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، لتنظيم هذه البطولة، وعبّر عن ثقته بنجاح تنظيم البطولة.

وفي ختام اللقاء، تم تقديم شهادة حزام أسود (7) دان، من الاتحاد الدولي للكاراتيه، للمهندس مطر الطاير.