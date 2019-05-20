كومباني يبدأ رحلة «اللاعب المدرب»

المصدر: عواصم - وكالات

سيصبح البلجيكي فينسنت كومباني لاعبا-مدربا بفريق أندرلخت البلجيكي لكرة القدم، وذلك عقب رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن كومباني رحيله عن مانشستر سيتي بعد يوم من الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وإكمال الفوز بالثلاثية المحلية مع النادي. وعقب هذا قال كومباني /‏33 عاما/‏ إنه وقع على عقد مدته ثلاثة أعوام مع أندرلخت، الفائز بالدوري البلجيكي 34 مرة. وبدأ كومباني مسيرته مع أندرلخت في 2003 قبل أن ينتقل إلى هامبورغ ومنه إلى مانشستر سيتي.

وشارك كومباني في 360 مباراة عقب انضمامه لمانشستر سيتي وسجل 20 هدفا، أهمها الذي سجله في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي في مرمى ليستر مانحا مانشستر سيتي صدارة الترتيب.