الريال.. ليس بالإمكان أسوأ مما كان

انتهى الموسم الكارثي لريال مدريد، بتعرضه للهزيمة 12 في دوري الدرجة الأولى الإسباني ، بنتيجة 2-0 على أرضه أمام ريال بيتيس، أمس، ما أجبر الكثير من المشجعين على مغادرة الاستاد مبكراً، بينما أطلق من استمر في المدرجات صيحات استهجان ضد اللاعبين.

وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، ونال أكبر عدد من الهزائم خلال 20 عاماً، ويبتعد بفارق ثماني نقاط عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وضع لورين مورون مهاجم بيتيس، الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 61، وضمن خيسي رودريغيز مهاجم ريال السابق، الانتصار لبيتيس، في الدقيقة 65، لينهي فريقه الدوري في المركز العاشر.