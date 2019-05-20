اشتعال الحرب بين الأندية ورئيس الاتحاد السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

عقد ممثلو أندية الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم، اجتماعاً عاصفاً وتقرر خلال الاجتماع إصدار بيان، لاستنكار حديث رئيس اتحاد كرة القدم السوداني، كمال شداد، حول أزمة الكرة المحلية.

ورفضت الأندية ما وصفتها بـ(اللهجة الاستعلائية في التعامل معها)، رغم أنها من مكونات الاتحاد السوداني. واستهجنت الأندية وصف شداد لها بـ(المتسولة)، مؤكدةً أن خياراتها مفتوحة، وتمتد إلى الدعوة لجمعية عمومية.

وأفادت مصادر للبيان الرياضي أمس بأن عدداً من أعضاء مجلس المريخ يعتزمون الدفع باستقالة حال مخالفة النادي قرارات كتلة أندية الممتاز في ما يتعلّق بعدم المشاركة في أية بطولة ينظمها اتحاد كرة القدم السوداني. من ناحية أخرى أصدر الاتحاد المحلي بالدويم قراراً قضى بإيقاف نشاط عضو مجلس إدارة الاتحاد مأمون بشارة ومقرر لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني مدة ثلاث سنوات.