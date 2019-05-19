كومباني يرحل عن سيتي بعد تحقيق ثلاثية تاريخية

المصدر: رويترز

قال المدافع البلجيكي فينسن كومباني اليوم الأحد إنه سيترك مانشستر سيتي بعد أن ساعده في التتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم ليصبح أول فريق انجليزي يحقق الثلاثية المحلية.

ونشر قائد سيتي خطابا وجهه للجماهير عبر صفحته في فيسبوك قائلا "اختتمنا موسما مذهلا وهو الموسم 11 لي مع الفريق ولا أصدق أنني أكتب هذا..إنه موسمي الأخير مع سيتي".

وأضاف "منحني مانشستر سيتي كل شيء وحاولت أن أرد الجميل قدر الإمكان. كم مرة ستتاح لأحد فرصة إنهاء قصة مهمة بهذا الشكل الرائع وتمثيل فريق بهذا التاريخ والتقاليد العظيمة؟.

"حان وقت الرحيل الآن بالنسبة لي"

وأشار المدافع البالغ عمره 33 عاما إلى أنه سينشر في وقت لاحق الجزء الثاني من خطابه ليعطي تفاصيل عن خططه المستقبلية.

وسحق سيتي منافسه واتفورد 6-صفر في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي أمس السبت ليكمل ثلاثية لا سابق لها وبعدها قال كومباني إن فريقه هو الأفضل في العالم.

وسجل كومباني هدفا مذهلا من مسافة بعيدة ليحسم الفوز أمام ليستر سيتي في المباراة قبل الأخيرة بالدوري ولعب الهدف دورا بارزا في الاحتفاظ باللقب.

وتابع كومباني "قد يبدو كلامي تقليديا ولكن بدون زملائي لما وصلت لما أنا فيه.

"خضنا الكثير من المعارك سويا وكافحنا في الأوقات الجيدة والسيئة لذا أدين للجميع بداية من تشكيلة موسم 2008-2009 وحتى تشكيلة أبطال الثلاثية الحالية



"كلمة خاصة للمدرب بيب (جوارديولا) ولجهازه المساعد. أنجزتم عملا رائعا وساعدتوني على العودة بشكل أقوى في كل مرة. شكرا جزيلا".