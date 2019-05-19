إيقاف إبراهيموفيتش بسبب تصرف عنيف

المصدر: نيويورك - وكالات

عوقب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس آنجلس غالاكسي، بالإيقاف مباراتين، بسبب تصرف عنيف، عندما أمسك رقبة شون جونسون حارس نيويورك سيتي خلال الفوز 2- 0 في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم.

ووقعت مشاجرة بين اللاعبين في الدقيقة 86، بعدما أهدر المهاجم السويدي إبراهيموفيتش فرصة للتسجيل، وسقط جونسون أرضاً وأمسك برقبته. وقالت رابطة الدوري الأمريكي في بيان «قررت لجنة الانضباط إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس آنجلس غالاكســــي مباراتين، وفرضت غرامة لم تعلن قيمتها بسبب تصــرفه العنيف في الدقيقــة 86 أمام نيويــورك ســيتي في 11 مايــو».